Son dakika haberleri... Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun öğrenciler için tören düzenlendi.

Okulun yerleşkesinde, 799 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, yaptığı konuşmada, genç astsubayları tevazu, feragat ve fedakarlık sahibi bir kanun mensubu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu gençliğin, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine karşı vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatlarını seve seve feda edeceğini belirten Çekiç, "Bu gurur tablosunun esas sahibi olan kıymetli ailelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Üzerine titrediğiniz, ciğerparelerinizi bizlere teslim ettiniz. Hepimizin medarı iftiharı olan bu gurur tablosu fedakarlık ve sabrınız sayesinde karşımızdadır. Dün silah tutan eller, bugün yangın ve sel felaketlerinde 'Bu gayret söndürür, bu birlik yaşatır' düsturuyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğretisine sadık kalacaklardır." diye konuştu.

Törende, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ahmet Dönmez de mezunlar adına bir konuşma yaparak, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı.

Program kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne videokonferans sistemiyle bağlanıldı.

Tören geçişinin ardından mezun öğrenciler aileleriyle buluştu.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kent protokolü katıldı.