Son dakika haberleri... Bursa'da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa'da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı
01.01.2021 14:20
Bir son dakika haberine göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan uygulamalarda, kuralları ihlal edenlere toplam 139 bin TL ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan uygulamalarda, kuralları ihlal edenlere toplam 139 bin TL ceza kesildi.
Bursa'da yılbaşı öncesi ve sonrası jandarma ekiplerinin asayiş ve emniyet tedbirleri kapsamında 185 unsur ve 702 ekiple yapılan uygulamalarda, 5 bin 295 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25'ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi. - BURSA
Son Dakika Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı 7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını, "Cehenneme gittik geldik" diyerek anlattı Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi