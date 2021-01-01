Son dakika haberleri... Bursa'da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı - Son Dakika

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan uygulamalarda, kuralları ihlal edenlere toplam 139 bin TL ceza kesildi.

Bursa'da yılbaşı öncesi ve sonrası jandarma ekiplerinin asayiş ve emniyet tedbirleri kapsamında 185 unsur ve 702 ekiple yapılan uygulamalarda, 5 bin 295 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25'ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi. - BURSA