Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

26.02.2022 09:20
Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Son dakika haberler... Bursa'da jandarma ekiplerinin 2 şüpheli şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alması üzerine şüphelilerin evinde yapılan aramada 46 gram metamfetamin, 109 adet captagon hap, ve 184.1 gram esrar ele geçirilirken şüpheli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin 2 şüpheli şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alması üzerine şüphelilerin evinde yapılan aramada 46 gram metamfetamin, 109 adet captagon hap, ve 184.1 gram esrar ele geçirilirken şüpheli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği bilgisini alan ekipler, şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, K.A. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 46 gram metamfetamin, 109 adet captagon hap, 184.1 gram esrar,7.4 gram kokain, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22.530 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan K.A. ve B.G., ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Metamfetamin, Esrar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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