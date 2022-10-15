Son dakika haberleri! Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

15.10.2022 00:57
Son dakika haberleri! Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Bursa'da bir depoya baskın yapan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da bir depoya baskın yapan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; tütün sarma makinesi, 56 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 98 kilo paket tütün ve 6 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde önceden tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Baskın sonucu, bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri satışı yapan T.K. (31) isimli bir kişi gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda; 1 adet sigara dolum makinesi, 6 bin adet dolu makaron, 98 kilo paket tütün, 229 bin 600 adet boş makaron, 56 bin 700 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

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Son dakika haberi | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberi | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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