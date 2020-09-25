Son dakika haberleri! Bursa'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa istikametine seyreden O.A. idaresindeki 16 MES 19 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.A'nın kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.A. ile E.A., Ş.T. ve 3 yaşındaki Ö.F.A. bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:17 - Kaynak: AA
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