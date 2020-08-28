Son dakika haberleri: Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa- Ankara kara yolu Kültürpark metro istasyonu yakınında hafriyat kamyonunun çarptığı 16 ACE 003 plakalı motosiklet devrildi.

Motosikletteki henüz kimlikleri belirlenemeyen kadın ve erkek yaşamını yitirdi. Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletteki çocuk da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra kaçtığı öne sürülen kamyon şoförü, polis ekiplerince yakalandı.