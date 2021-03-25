Son dakika haberleri... Bursa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Sıracevizler Mahallesi'nde Yalçın M. (35), Yusuf U. (35) ve Muzaffer K'yi (27) birlikte kaldıkları evlerinde baygın bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, ev sakinlerinin ısınmak için kova içinde kömür yaktıklarını ve sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından 3 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.