Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı - Son Dakika
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Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

20.03.2022 09:20

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı Bursa'da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı sebebiyle buz tutan rampa aşağı yoldan inmek isteyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken cipin takla atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

YORUMLAR
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı - Son Dakika
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