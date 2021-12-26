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Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı

26.12.2021 21:38

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren ve sağlık ekibinin eşine müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkaran Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren ve sağlık ekibinin eşine müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkaran Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Selimzade Mahallesi'ndeki Kantar Sokak'taki evde Muhammed R. (33) ile eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R, eşini, çocuklarının önünde bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kadına müdahale etmek isteyen sağlık ekibini elindeki bıçakla engelleyen Muhammed R, evini ateşe verdi.

Çocuklarından birini kucağına alıp elinde bıçakla sokağa çıkan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.

Vücudunda bıçak darbeleri ve yanıklar bulunan kadın, itfaiye ekibi tarafından evden çıkarılıp ambulansa alındı.

112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Buradan teslim alınan cenaze, Emirsultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada polis, ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğunu, geçici olarak gözetim altına aldı.

Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı

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Yıldırım, Suriye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karısını bıçakla öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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