Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

09.07.2022 17:00
Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Bir son dakika haberine göre Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Son Dakika
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