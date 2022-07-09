Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü - Son Dakika

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