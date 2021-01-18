Son dakika haberleri! Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

18.01.2021 18:57
Son dakika haberleri! Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesi ve aynı olayda 2 kişinin de öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesi ve aynı olayda 2 kişinin de öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tuncay A, Erkan U, Halit D. ve Yusuf F, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı müşteki polisler, müşteki sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Tuncay A, olay günü ailesiyle pikniğe gittiklerini, uzaktan akrabası olan Erkan U'nun da ailesiyle aynı yere geldiğini anlattı.

İlerleyen saatlerde bazı kişilerin Erkan U'nun yanına geldiğini ve onu tartaklamaya başladıklarını ileri süren sanık, "Bunun üzerine ailemi alarak eve döndüm. Bir süre sonra evin 70 metre kadar uzağında 70-80 kişi toplandı ve Erkan U'nun akrabası olduğumu bildikleri için evimize saldırdı. Kalabalık eve taş ve sopalarla saldırdı. Ailemi korumak ve dışarıda kalan yeğenini içeri alabilmek için babamdan kalma tüfekle evden dışarı kimseyi hedef almadan aralıklarla havaya 3 el ateş ettim." diye konuştu.

Erkan U. da olay günü pikniğe gittiğini, bir süre sonra ailesini eve bırakıp arkadaşlarıyla vakit geçirmek üzere tekrar aynı yere geldiğini söyledi.

Bu sırada 2 kişinin yolunu kestiğini anlatan sanık, bu şahısların uyuşturucu madde almak için kendisinden para istediğini, vermeyeceğini söyleyince de darbedildiğini ve parasının gasbedildiğini savundu.

Bu olay nedeniyle kaçarak arabayla eve gittiğini aktaran sanık, "Telefonumu düşürdüğüm için yeniden piknik alanına gittim. Döndüğümde 50-60 kişi toplanmıştı. Aracın yönünü çevre yolu istikametine çevirip kaçmaya başladım. O gün sokağa çıkma yasağı vardı, bu yüzden polisi arayamadım ve gitmedim. Ben Tuncay A'nın evinin olduğu yerdeki olayları hiç görmedim. Bana saldıran şahısların sonradan Tuncay A'nın evine doğru niye gittiklerini bilmiyorum. Akrabası olduğum için gitmiş olabilirler." diye konuştu.

Sanık Halit D. ise olayın ardından ailesini korumak ve suçu üstlenmek için havaya ateş ettiğini söylediğini ancak tüfeği hiç eline almadığını ileri sürdü.

Amcası Tuncay A'dan başka kimsede tüfek görmediğini belirten sanık, eve döndükten sonra Erkan U'nun orada olup olmadığını bilmediğini kaydetti.

Sanık Yusuf F. de olay günü söz konusu evin önüne gittiğinde Tuncay A'yı evin kapısından ateş ederken gördüğünü, polislerden birinin de ona "Silahını indir" diye bağırdığını duyduğunu ifade etti.

Sonrasında Tuncay A'nın bir el daha ateş ettiğini ve ardından polis memurunun vurulduğunu gördüğünü belirten sanık, "Daha sonra Mahmut ve Rüstem Ortaç vuruldu. Ben onların 15-20 metre arkalarındaydım. Onlar polis memuru vurulduktan sonra vuruldular. Ateş edenlerden şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen 6 polis memuru ile 11 müşteki sanık da olay günü yaşananları anlattı.

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Erkan U, Halit D. ve Yusuf F'nin tahliyesini, Tuncay A'nın ise bu halinin devamını talep etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün davaya müdahillik talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık Erkan U, Halit D. ve Yusuf F'nin tahliyesine, Tuncay A'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl mayıs ayında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuş, kavgaya karışanlardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ölmüş ve E.B. isimli kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Tuncay A, Erkan U, Halit D. ve Yusuf F. tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, 4'ü tutuklu 18 sanık hakkında dava açmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurun şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


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