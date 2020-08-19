Son dakika haberleri... Bursa'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa'da kaza: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Fayik A. idaresindeki 16 AFV 620 plakalı otomobil İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halindeyken, Şafak B. idaresindeki 51 KB 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza savrulan her iki otomobil yol kenarındaki bankete çarparak durabildi. Kaza sonucu iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:13

Kaynak: İHA

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