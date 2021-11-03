BURSA'DA KAZA; 4 YARALI - Son Dakika

BURSA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir karayolu Alanyurt mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne giden Murat Uyuklu yönetimindeki 16 NOT 58 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Caddesi'nden yola çıkan Ramazan Ermutuş (24) yönetimindeki 26 TF 607 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Hümeyra Damacıer (27) ve Medine Üçdal (31) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.