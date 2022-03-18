Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti - Son Dakika
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Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti

18.03.2022 15:03

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan kız çocuğunu polis teselli etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan kız çocuğunu polis teselli etti.

Kozluca Alt Geçidi mevkisinde seyir halinde olan Hanım Zorlu (34) idaresindeki elektrikli motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Zorlu yaralandı, motosiklette bulunan kızları Yazbahar (11) ile Kübra Masal (9) kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı annesinin başından ayrılmayan Kübra Masal'ı İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Zorlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yazbahar ile Kübra Masal, polisler tarafından olay yerine gelen akrabalarına teslim edildi.

Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti
Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti
Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti
Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti
Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti
Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti - Son Dakika


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