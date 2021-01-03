Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını - Son Dakika

Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını

03.01.2021 10:10

Gelen son dakika haberlerine göre Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını Uyuşturucu içerken suçüstü yakalandılar Bursa'da geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Yabancılar Şube Müdürlüğünde toplanıp uyuşturucu partisi yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını

Uyuşturucu içerken suçüstü yakalandılar

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Yabancılar Şube Müdürlüğünde toplanıp uyuşturucu partisi yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 2 şüphelinin tıbbı maskeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kısıtlamayı delip atıl vaziyette olan binaya giren şüphelilerin uyuşturucu kullandığı bilgine ulaştı. Binanın çevresini ablukaya alan ekipler, tüm katlarda ve çatı aralarında arama yaptı. 3.katta bulunan odaya giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. 4 şüphelinin bir masa başında oturduğu ve uyuşturucu kullandığını gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.2 şüphelinin tıbbi maskeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve bıçak ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin yanlarında bulunan çantalarında ise çalıntı olduğu tahmin edilen eşyalar, pense, makas ve tornavida ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını
Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını

Uyuşturucu, Hisarcık, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını - Son Dakika


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