Bursa'da şehitlikte çocukları için dua ettiler - Son Dakika

BURSA'da kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile şehit yakınları arife ve Ramazan Bayramı günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Genelgenin ardından bugün Bursa'daki şehit yakınları, Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dualar okuyan şehit yakınları, mezarları da temizledi.

Siirt 'in Eruh ilçesinde 1994 yılında şehit olan Yılmaz Halis'in babası Mustafa Halis (79), kısıtlamadan muaf tutulduklarını öğrenir öğrenmez şehitliğe geldiklerini ifade ederek, "Oğlum 1994'te şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Bu bayram da arife günü geldik bayramlaştık. Annesi ve ağabeyiyle geldik okuduk gidiyoruz. Gelmeden önce 155'i aradım bize serbest olduğunu söylediler" dedi.

Şehit Binbaşı Ufuk Rodoplu'nun annesi Nuriye Rodoplu da hüzünlü bayram geçirdiklerini anlatarak "Baktım izin vermişler bize ben de bayram ziyaretine geldim. Artık halim yok ama oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Her bayram geliyorum, arada da geliyorum. Vatan sağ olsun diyoruz. Diyecek başka bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu vatan, bu millet ve bizim rahatlığımız için onlar şehit oldu. Biz huzurlu yaşayalım diye" ifadelerini kullandı.