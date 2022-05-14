Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü

14.05.2022 00:57
Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü

Son dakika haberler... Bursa'da eski ahşap bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında korku dolu anlar yaşandı.

Bursa'da eski ahşap bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dumanlar Bursa'nın her noktasından görüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi üzerinde bulunan eski ahşap bir binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Vatandaş ve esnafın iddiasına göre yangının, kentsel dönüşüme giren bölgede bulunan sahipsiz eski ahşap binalarda barınan madde bağımlılarından kaynaklı olduğu ve daha önce de birkaç evde yangın meydana geldiğini belirttiler.

Olay sonrası konuşan Tayakadın Mahalle Muhtarı Süleyman Genç, "Burada daha önce metruk binalar vardı onları yıktık. Çok sayıda tarihi tescilli binalarımız var. Engel bize yıkamıyoruz. Aşama uzun sürüyor. Şu anda bunları bekliyoruz. Yetkililere ve anıtlar kuruluna rica ediyorum. Bu süreci hızlandırarak yıkılması için ellerinden geleni yapmalarını rica ediyorum. Bacadan da çıkmış olabilir yangın, arkada lahmacun dükkanı var. Ama yüzde doksan dokuz madde bağımlıları yakmıştır" dedi.

Dün gece de meydana gelen yangında 3 eski ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa'da ayrıca dün gece merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde de bulunan eski ahşap 3 evde yangına meydana geldi. O anlar da vatandaşlar tarafından görüntülendi. - BURSA

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Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangında alevler her yerden göründü - Son Dakika


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