Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlere yönelik polis denetimleri sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlere yönelik polis denetimleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in de katılımıyla Çarşamba semtinde iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

Tedbirlerle ilgili bilgilendirmede de bulunulan çalışmada, maske takmadıkları görülen 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetlenen 2 taksi durağı, bir tekel bayisi, 14 kafe, 2 pastane, 7 kahvehane, 11 restoran ve 6 kuaför dükkanı ile 2 şarküteriden 4'ü hakkında ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye para cezası

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye para cezası - Son Dakika

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