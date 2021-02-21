Son dakika haberleri! Bursa'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da bir marketin depo kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Olay, Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin deposunda yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında depo kısmında duran malzemeler kullanılmaz hale gelirken, markette maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA