Son dakika haberleri... Bursa'da maske, mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin artacağını açıklaması üzerine Bursa protokolü kent genelinde denetime çıktı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, artan koronavirüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını ve bugün 81 ilde uygulama yapılacağını duyurdu. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından sabah saat 08.00'de ülke genelinde koronavirüs denetimleri başladı. Bursa'da da denetimlere Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı katıldı. Denetimlerde esnafı ziyaret eden Vali Canbolat ve beraberindeki heyet vatandaşları maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.