BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada, maske kullanmayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl- Yenişehir yolunda güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada araçlarda tek tek arama yapıldı. Uygulamada 15 sürücüye, maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 13 bin 500 TL ceza yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:56 - Kaynak: DHA
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