Mobilya imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

30.03.2022 10:04
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi Sanayi bölgesi Bursa- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya aksesuarları imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İmalathane yanındaki boyahaneye sıçrayan yangın Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince büyüdü. Dumanları fark eden işçiler, zorlukla kendilerini dışarı attılar.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu imalathanede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

YORUMLAR
500
Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı 3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı 3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı

Yangın, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mobilya imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika


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