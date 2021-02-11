Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı, tutuklandı.
Olay sonrası çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Araştırmalarını derinleştiren ekipler, Murat Bahadır'ın, arkadaşı E.Ö. tarafından vurulduğunu tespit etti.
Ekipler, E.Ö'yü Nilüfer ilçesindeki bir adreste gözaltına aldı.
Zanlının ifadesinde, Bahadır'ı kullandığı uyuşturucunun etkisiyle tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Olay
Çukurca Mahallesi'nden Yeniceabat Mahallesi'nde dün yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri, vücudunda mermi bulunan Murat Mahadır'ın (41) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bursa'da Murat Bahadır'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili arkadaşı tutuklandı - Son Dakika