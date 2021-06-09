Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Pazar günü kısıtlaması kaldırılacak mı? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi

İnşaat işçisi bile işinden utanıp çektiği video ile isyan etti: Bu evlerde insan yaşayacak

Bu kadarını düşman yapmaz! Hacer'in cenazesini gören aile, bir kez daha yıkıldı

Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da kaldırımda yürüyen bir yaya, kaza yapıp yoldan çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında kalmaktan ağaç sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişi, ana yol üzerinde kaza yapan otomobillerden birinin çarpışma sonucu önce kaldırıma, daha sonra da ağaca çarparak durması sonucu son anda ölümden döndü. İki araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen kişinin kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.