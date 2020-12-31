Bursa'da Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'ndaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 'nde (DOSAB) bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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