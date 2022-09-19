Son Dakika | BURSA'DA ORMAN YANGINI; 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son Dakika | BURSA'DA ORMAN YANGINI; 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

19.09.2022 17:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Derbent Mahallesi'nde ormanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Derbent, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | BURSA'DA ORMAN YANGINI; 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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