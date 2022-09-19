Derbent Mahallesi'nde ormanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Derbent, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | BURSA'DA ORMAN YANGINI; 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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