Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Yukarıbalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 50 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 6 arazöz ve 6 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, helikopterle havadan da destek sağlandı.
Yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, alevlerin yerleşim yeri yakınında engebeli bir alanda etkili olduğunu söyledi.
Akın, "Yangın, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerimizin etkin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika