Son dakika haberleri! Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Akın, "Yangın, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerimizin etkin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı." dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın , AA muhabirine, alevlerin yerleşim yeri yakınında engebeli bir alanda etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin 6 arazöz ve 6 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, helikopterle havadan da destek sağlandı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 50 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.

Kırsal Yukarıbalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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