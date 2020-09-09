BURSA- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığı görülürken, bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı.