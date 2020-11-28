Son dakika haberleri! Bursa'da otel ve konaklama tesislerindeki restoranlar, paket servisiyle satış yapamayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da otel ve konaklama tesislerindeki restoranlar, paket servisiyle satış yapamayacak

28.11.2020 23:11
Son dakika haberleri! Bursa'da otel ve konaklama tesislerindeki restoranlar, paket servisiyle satış yapamayacak, System.String[]

Son dakika haberler: Bursa'da yeme ­içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti vermesi, dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.

Bursa'da yeme ­içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti vermesi, dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, oteller ve konaklama tesislerinin içinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebileceğinin İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan "Sıkça Sorulan Sorular"ın 9. maddesinde açıklandığı belirtildi.

Buna rağmen bazı oteller ve konaklama tesislerindeki restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içine konaklama da eklenerek müzikli­, yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"140 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeme ­içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına, konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt ve benzeri her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine karar verilmiştir."

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine idari işlem yapılacağının belirtildiği açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Müzik, Bursa, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da otel ve konaklama tesislerindeki restoranlar, paket servisiyle satış yapamayacak - Son Dakika


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