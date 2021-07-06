Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

YOL KISMEN TRAFİĞE AÇILDI

Bursa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği belli oldu. Sürücünün Özer Ulutaş (55) olduğu belirlendi. Bu arada, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Orhangazi- İznik karayolu ise kısmen trafiğe açılırken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),