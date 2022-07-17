Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi

17.07.2022 13:29

Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ün ölümüne, kardeşi Nezir Cört'ün de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Özdemir, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere...

Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ün ölümüne, kardeşi Nezir Cört'ün de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Özdemir, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Özdemir ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

İfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Özdemir tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Özdemir'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Kıbrıs gazisi komşusu tarafından darp edildi Kıbrıs gazisi komşusu tarafından darp edildi Dedesinin ölümü nedeniyle tutuklanan torun tahliye edildi Dedesinin ölümü nedeniyle tutuklanan torun tahliye edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldürmüştü; tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement