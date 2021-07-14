Son dakika haberleri: Bursa'da parkta bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Bursa'da bir çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, suça sürüklenen çocuk A.K.B. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

A.K.B'nin avukatı, müvekkilinin hareketli bir kişiliğinin bulunduğunu ancak suça meyilli olmadığını söyledi. Olay yerini gören güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin CD'nin yeniden iyileştirme işlemleri yapılarak izlenilmesini, bu konuda rapor alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep eden avukat, A.K.B'nin tahliyesini istedi.

Olayın kazara meydana geldiğini savunan A.K.B. de tahliye talebinde bulundu.

Mağdurun ailesinin avukatı ise olayda yaralanan E.K'nin (14) parmaklarında hasar oluştuğunu, yapay yemek borusuna geçmek zorunda olduğu için boyun altındaki kemiğine cerrahi müdahale yapılacağını, psikolojik sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin CD çözümünün yapılması için müzekkere yazılması ve A.K.B'nin tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 29 Temmuz 2020'de babasına ait tabancayla bir parkta E.K'yi boynundan yaraladığı iddia edilen A.K.B. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.