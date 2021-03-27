Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, evine götürüldü.

Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Ablası K.T. ve çevredekiler, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkartamadı.

Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesi'ndeki parka giden ve bir oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan M.A.T (9), sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine düştü.

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