Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
A.K, parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamayınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.
Daha sonra parmağı tedavi edilen A.K. hastaneden ayrıldı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bursa'da parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı - Son Dakika