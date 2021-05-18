Son dakika haberleri... Bursa'da pencereden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Hastanede tedavi altına alınan minik Hüseyin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın 1. kat penceresinden sarkan 3 yaşındaki Hüseyin Elhalef, dengesini kaybederek 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

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