Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

31.01.2021 17:37

Bursa'da polis, 5 yaşına giren serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Bursa'da polis, 5 yaşına giren serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Kaynak Sokak'taki evde yaşayan Resul Şana, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak polisleri çok seven 5 yaşına girecek serebral palsi hastası oğlu Mehmet Akif'in doğum günü için bir ekibin eve gelip sürpriz yapılmasını istedi.

Şana'nın ricasını kırmayan ekipler, pastayla ailenin yaşadığı eve gitti, Mehmet Akif'in doğum gününü kutladı.

Polisleri karşısında görünce mutluluk yaşayan çocuk, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Polislere bir süre sohbet eden Mehmet Akif, polisin kelepçesini inceledi, kepini kafasına taktı.

Baba Resul Şana, gazetecilere, oğlunun polislere büyük hayranlık duyduğunu belirterek, "Çok duygulandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İlk defa böyle bir şey yaptık. Çocuğumuz hasta olduğu için onu ne kadar mutlu edebilirsek bizim için daha güzel. Polisler gelince çocuğumuz çok mutlu oldu. Polislerin gelmesi onun isteğiydi." dedi.

Mehmet Akif de büyüyünce polis olmak istediğini ifade etti.

Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Doğum Günü Kutlaması, Doğum, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı Güzel havayı gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan'a akın etti Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür
Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu         
18:32
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi için açıklama: Görüşmelere devam ediyoruz G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi için açıklama: Görüşmelere devam ediyoruz         
17:53
Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi         
17:23
Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar         
16:19
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim         
15:50
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı         
11:48
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 18:38:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei