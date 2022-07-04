Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

04.07.2022 18:54
Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde, pompalı tüfekte ateş açtıkları 5 kişiden 3'ünün yaralanmasına neden olan 2 kardeş tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, pompalı tüfekte ateş açtıkları 5 kişiden 3'ünün yaralanmasına neden olan 2 kardeş tutuklandı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisi sahilinde İ.A. (32) ve kardeşi M.A. (22), aralarındaki husumet nedeniyle 5 kişilik gruba pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan K.Ü. (24), O.G. (22) ve Ö.Ü. (22) Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin yara almadan kurtulduğu olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güzelyalı, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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