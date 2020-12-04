Son dakika haberleri! Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
04.12.2020 10:38
Son dakika habere göre BURSA'da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki 8 bin TL'yi alarak kaçtı.
BURSA'da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki 8 bin TL'yi alarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarını kapüşonlu kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin TL'yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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