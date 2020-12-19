Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili 3 zanlı tutuklandı

19.12.2020 00:55
Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi... Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kente "sahte etil alkol" gönderdiği iddiasıyla yakalanan M.H. ile Bursa'da tekel bayisi işleten B.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da alkol aldıktan sonra farklı zamanlarda fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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