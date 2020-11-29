Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak içi sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesinde sahte içki satıldığı tespit edilen iş yeri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından incelemeye alındı.

İşletmede çalışan E.G, müşteriye kasanın alt kısmından iki kaçak içki çıkartarak satmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli E.G'nin evinde yapılan aramada ise 8 şişe gümrük kaçağı rakı, 9 adet gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.