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Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada

12.12.2021 08:48
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı.

Bursa'da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakası kameralar tarafından da görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.'nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde İsmail K.'nın olay yerinden ayrılıp, dezenfektan dolu şişeyle geri gelerek Burak A. ile şakalaştığı daha sonra Burak A.'nın alev aldığı ve çevredeki vatandaşların panikle yardım etmesi görüldü.

"30 saniye geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybedecekmiş"

Yaşanan olayın ardından İHA muhabirlerine konuşan Burak A.'nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.'nın ailesinden ve kendisinden şikayetçi olduklarını belirtti. Nilgün A., "Burak'ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak'ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi. İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa'da şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı.. O anlar kamerada - Son Dakika
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