Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

12.04.2022 20:58
Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zekeriya Karataş (58) idaresindeki 16 TK 751 plakalı hafif ticari araç, Harmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Karataş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karataş'ın cenazesi, otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karacabey'de esnaflık yapan Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü

Karacabey, Tragger, Karataş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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