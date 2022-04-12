Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Zekeriya Karataş (58) idaresindeki 16 TK 751 plakalı hafif ticari araç, Harmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Karataş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Karataş'ın cenazesi, otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karacabey'de esnaflık yapan Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika