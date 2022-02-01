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Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

01.02.2022 22:27

Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik Gölü kıyısındaki sazlık alandan duman çıktığını gören mahalleli durumu jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Lodosun da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

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Jandarma, İtfaiye, Yangın, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BURSA'DA, SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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