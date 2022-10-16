Bursa 'da bir olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş (47) için tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi - Son Dakika

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