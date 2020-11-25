Son dakika haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2020 08:13
Son dakika haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İ.I. (55) ile Z.Y. (43) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Y'ye ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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