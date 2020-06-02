Son dakika haberleri | Bursa'da sitenin bahçe duvarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Demirtaş ile Enes Güler (20) ve Onur Şahin (20) yaralandı.

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