Son dakika haberleri | Bursa'da sitenin bahçe duvarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde Faruk Demirtaş (20) idaresindeki 16 KIN 16 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çevresindeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Demirtaş ile Enes Güler (20) ve Onur Şahin (20) yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.