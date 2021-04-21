Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin, jandarma ekiplerini görünce kaçma anı ilginç görüntüler oluşturdu.
İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi'nde, akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararlarına riayet etmeyen bir grubun olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekiplerini gören 7-8 kişilik grup, sokaklara kaçmaya başladı. Bu kişilerin jandarmadan kaçış anı ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gruptakilerin, jandarma ekibi geçtikten sonra kaçtıkları yerden çıkıp evlerine gittiği görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin jandarmadan kaçışı kameraya yansıdı - Son Dakika