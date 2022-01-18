Son dakika haberleri: Bursa'da su faturalarındaki katı atık bedelinin alınmaması kararı yenilendi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, su faturalarındaki katı atık bedelinin alınmaması kararının yenilendiğini bildirdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından, Mudanya Belediyesinin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilmesine yönelik girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Su faturalarındaki katı atık bedelinin 30 büyükşehirden 24'ünde alınmadığını ifade eden Aktaş, "İstanbul bu parayı ilk günden beri almıyor. İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi de almıyor, Ümraniye Belediyesi de almıyor, Sarıyer Belediyesi de almıyor. Ankara bu parayı ilk günden beri almıyor. Yenimahalle Belediyesi de almıyor, Keçiören Belediyesi de almıyor. Kalan 51 tane ilden de sadece 4'ü bu parayı alıyor. 47'si almıyor." açıklamasında bulundu.

Aktaş, bu bedeli su faturalarına yansıtmamak adına hukuki çerçevede elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu paraların alınmamasıyla alakalı 13 ay önce alınan kararı, Türkiye'nin yüzde 85-90'ında alınmayan bir paranın tekrar alınmasını hukuk zaferi gibi lanse etmeyi ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Nihayetinde bu para su faturalarında insanlara 30, 40, 50 lira daha yük demektir. 2 ton su tüketenin evine de aynı para, 12 ton su tüketenin evine de aynı para, 22 ton su tüketenin evine de aynı para gidiyor. Geçen yıl meclisimizde aldığımız kararla katı atık bedelini kaldırmıştık. CHP'li Mudanya Belediye Başkanı konuyu mahkemeye taşıdı ve bedelin yeniden alınmasını 'hukuk zaferi' diyerek duyurdu. Kendisine kötü bir haberim var. Bugün katı atık bedelini almama kararımızı yeniledik. İsminin içinde 'halk' kelimesi geçen CHP'nin halkımızın cebinden ilave bir para çıkmasın diye alınan karara yine ret oyu vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum."