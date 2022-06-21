Bu kişinin iş yerinde arama yapan ekipler, üzerinde kabartma insan figürleri ve yazılar olan 4 mezar steli ile dedektör ve kırıcı delici buldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildi - Son Dakika

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