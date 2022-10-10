Son dakika haberleri! Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada

10.10.2022 09:28

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada Bursa'da 2 taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada

BURSA - Bursa'da 2 taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansıdı.

İlk olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Çevredekiler hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Taraflar bir süre birbirlerine vururken çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekibi birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı Bursa yerel: Kuveyt, sporda rotayı Bursa'ya çevirdi Bursa yerel: Kuveyt, sporda rotayı Bursa'ya çevirdi Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi
14:58 Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu
14:56 Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç
14:52 Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
14:46 Tarihi geçmiş eti sattırmayan şef hem işinden hem de gözünden oldu
14:38 Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı
14:29 Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi
14:32 Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu
14:22 Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
12:25 Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 15:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement